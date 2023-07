Visite du Chai Chai du clos des vieilles murailles Mantes-la-Jolie, 17 septembre 2023, Mantes-la-Jolie.

Visite du Chai Dimanche 17 septembre, 15h00 Chai du clos des vieilles murailles Entrée libre

Le Chai troglodyte, anciennes caves du couvent des Cordeliers est un lieu historique du Mantois. L’activité viticole est également dans notre patrimoine local, le vallée de la Seine ayant été une des plus grosse région viticole de France jusqu’à la fin du 19ème siècle. troglodyte et des vignes du patrimoine récement plantées dans le parc (« Closerie des Cordeliers ») dégustation des vins du Clos des Vieilles Murailles.

Présentation des activités de l’association et de l’historique viticole de la vallée de la Seine

La visite se tiendra pendant la mise en bouteille des crus 2022, il y aura donc une réelle activité viticole.

Nota : compte tenu de la date, il est également possible que les vendanges d’un de nos crus soient également en cours …

Chai du clos des vieilles murailles 1 quai de la Vaucouleurs 78200 Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie 78200 Yvelines Île-de-France 01 34 78 86 60 http://www.clos-des-vieilles-murailles-mantes-la-jolie.com/ Grotte taillée au XVe siècle, abritant une série de matériel viticole régional, ancien et actuel. L’association est une confrérie vineuse ayant pour but de créer, favoriser, développer et promouvoir la vigne et le vin de Mantes-la-Jolie dans un esprit convivial et de partage.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

Clos des Vieilles Murailles