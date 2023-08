La nuit de la chauves-souris, au Chai Doléris Chai Doléris Lembeye, 25 août 2023, Lembeye.

Lembeye,Pyrénées-Atlantiques

A l’occasion de la nuit internationale de la chauve-souris, le Groupe Chiroptères Aquitaine et le Chai Doléris vous proposent une découverte de ces mammifères méconnus, parfois mal-aimés, mais tellement utiles, sympathiques et fragiles !

Après un diaporama de présentation, nous irons en balade nocturne équipés de détecteurs d’ultrasons pour écouter les chauves-souris. En cas de pluie, un film sera proposé en diffusion au chai..

Chai Doléris

Lembeye 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



On the occasion of International Bat Night, the Groupe Chiroptères Aquitaine and Chai Doléris invite you to discover these little-known mammals, sometimes unloved, but so useful, friendly and fragile!

After an introductory slide show, we’ll go for a night walk equipped with ultrasonic detectors to listen for bats. In case of rain, a film will be shown in the winery.

Con motivo de la Noche Internacional de los Murciélagos, el Groupe Chiroptères Aquitaine y Chai Doléris le proponen descubrir estos mamíferos poco conocidos y a veces poco queridos, tan útiles, simpáticos y frágiles

Tras una presentación introductoria, daremos un paseo nocturno equipados con detectores de ultrasonidos para escuchar a los murciélagos. En caso de lluvia, se proyectará una película en la bodega.

Anlässlich der internationalen Nacht der Fledermaus laden Sie die Gruppe Chiroptères Aquitaine und das Chai Doléris zu einer Entdeckung dieser unbekannten, manchmal ungeliebten, aber so nützlichen, sympathischen und zerbrechlichen Säugetiere ein!

Nach einer Diashow zur Vorstellung gehen wir mit Ultraschalldetektoren ausgerüstet auf einen nächtlichen Spaziergang, um den Fledermäusen zuzuhören. Bei Regen wird im Weinkeller ein Film gezeigt.

