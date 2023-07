Exposition pédagogique sur les chauves-souris, au Chai Doléris Chai Doléris Lembeye, 1 juillet 2023, Lembeye.

Lembeye,Pyrénées-Atlantiques

Les chauves-souris vous questionnent ? Elles sont un mystère pour vous ? Nous vous proposons une exposition sur ces drôles de petites bêtes autour d’une visite du chai et d’une dégustation de vin.

« Suite du lien tissé avec Noémie Rochel de Peyrelongue Abos et Thomas Luzzato du Groupe Chiroptères Aquitaine, le GCA s’est enfin doté de son exposition pédagogique sur les chauves-souris et en fait bénéficier le Chai Doléris jusqu’à la fin du mois de juillet.

Après un gros travail de rédaction, de création de schémas et de recherche iconographique, c’est Maud Briand, illustratrice naturaliste résidant dans les Pyrénées, qui s’est chargée de concrétiser leurs élucubrations. ».

Chai Doléris

Are you curious about bats? Are they a mystery to you? We’d like to offer you an exhibition on these funny little creatures, along with a visit to the winery and a wine tasting session.

« Following on from the link forged with Noémie Rochel de Peyrelongue Abos and Thomas Luzzato of the Groupe Chiroptères Aquitaine, the GCA has finally acquired its own educational exhibition on bats, which will be on display at the Chai Doléris until the end of July.

After a great deal of writing, diagramming and iconographic research, Maud Briand, a naturalist illustrator who lives in the Pyrenees, took on the task of turning their fantasies into reality

¿Siente curiosidad por los murciélagos? ¿Son un misterio para usted? Le proponemos una exposición sobre estas graciosas criaturas, así como una visita a la bodega y una cata de vinos.

« Tras la colaboración con Noémie Rochel de Peyrelongue Abos y Thomas Luzzato, del Groupe Chiroptères Aquitaine, el GCA se ha dotado por fin de su propia exposición didáctica sobre los murciélagos, que podrá visitarse en el Chai Doléris hasta finales de julio.

Tras mucho trabajo de redacción, diagramación e investigación iconográfica, le tocó a Maud Briand, ilustradora naturalista residente en los Pirineos, hacer realidad sus fantasías

Haben Sie Fragen zu Fledermäusen? Sie sind Ihnen ein Rätsel? Wir bieten Ihnen eine Ausstellung über diese lustigen kleinen Tiere mit einem Besuch des Weinkellers und einer Weinprobe.

« Nach der Zusammenarbeit mit Noémie Rochel de Peyrelongue Abos und Thomas Luzzato von der Groupe Chiroptères Aquitaine hat die GCA nun endlich eine pädagogische Ausstellung über Fledermäuse, die noch bis Ende Juli im Chai Doléris zu sehen sein wird.

Nach umfangreicher Redaktionsarbeit, der Erstellung von Schemata und der Suche nach Bildern hat Maud Briand, eine in den Pyrenäen lebende naturalistische Illustratorin, die Aufgabe übernommen, ihre Ideen in die Tat umzusetzen. »

