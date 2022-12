Festival Chahut #32 Chahuts, 7 juin 2023, Bordeaux.

Chahuts, festival des arts de la parole et de l’espace public, revient du 7 au 17 juin 2023 pour sa 32ème édition !

Chahuts 25 rue Permentade 33000 Bordeaux Bordeaux Sud Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Chahuts est une association née dans le quartier Saint-Michel à Bordeaux, qui se consacre aux arts de la parole, comme discipline artistique mais aussi comme rapport au monde : l’art de faire circuler la parole, l’art de l’écouter, la mettre en valeur ou l’analyser. A la lisière du monde culturel et du champs social, Chahuts offre un espace inédit aux artistes et aux habitants pour qu’ils se rencontrent, lors de résidences immersives, qui entrent en résonance avec l’environnement ou le contexte.

Chahuts se frotte aux différences, cherche à tisser des liens vivants, favorise l’expression de tous et aiguise chaque jour son amour du risque, de l’invention et de l’exigence. L’association inscrit sa démarche dans la durée, grâce à une co-construction avec des partenaires : habitants, associations et opérateurs culturels ou sociaux, une inscription approfondie sur différents territoires, et par une mise en réseau de nombreux partenaires. Sa posture éthique vise à impliquer chacun avec la même considération – artistes, institutions, collectivités, structures culturelles, socio-culturelles, associations et personnes de tout poil – et à inventer ensemble des processus et des réalisations qui respectent la singularité de chacun. En juin, Chahuts, festival des arts de la parole, est le point d’orgue joyeux et festif de son action à l’année.

