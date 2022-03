Chahîd Théâtre de l’Enclos Escalquens Catégories d’évènement: Escalquens

Haute-Garonne

Chahîd Théâtre de l'Enclos, 17 mars 2022, Escalquens.

Théâtre de l’Enclos, le jeudi 17 mars à 20:30

_**Soirée théâtre**_ **Jeudi 17 mars, 20h30, salle de l’Enclos** **Chahîd**, de et avec Vincent Dufour (Compagnie 4ème acte) Chahîd retrace le parcours de Nicolas Bons, jeune toulousain parti en Syrie en 2013, accompagné de son demi-frère Jean-Daniel pour faire le djihad. Sous la forme d’un témoignage fictif, le récit nous parvient par Nicolas, qui prend les traits d’un personnage s’adressant à sa mère…

12 euros, 10 euros (adhérents et tarifs réduits). A partir de 12 ans.

Théâtre de l'Enclos Place de l'Enclos 31750 Escalquens

Dates et horaires:

2022-03-17T20:30:00 2022-03-17T22:00:00

