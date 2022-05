Chahîd Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge , le jeudi 19 mai à 21:00

Théâtre ——- **Dans le cadre du festival Le Coup de Chapeau** **Cie 4ème Acte** Chahîd retrace le parcours de Nicolas Bons, jeune toulousain parti en Syrie en 2013, accompagné de son demi-frère Jean-Daniel pour faire le djihad. Sous la forme d’un témoignage fictif, le récit nous parvient par Nicolas, qui prend les traits d’un personnage s’adressant à sa mère. Il essaye d’expliquer sa trajectoire, sa pensée, ce que la religion lui a apporté et se remémore des moments de vie qui l’ont marqué. Triste paradoxe, il s’était converti pour trouver la paix et sa radicalisation l’aura mené à la guerre… Cette pièce n’offre pas de solutions toutes faites. Elle interroge la radicalité, la manière dont elle peut conduire au repli, au désarroi, à une violence qui entraîne des crimes et des victimes. **Avec** Vincent Dufour / **Mise en scène** Romain Picard & Romain Busson / **Durée** 45 min

