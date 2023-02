CHAGRIN D’ECOLE SALLE LE GALET, 28 février 2023, PESSAC.

CHAGRIN D’ECOLE SALLE LE GALET. Un spectacle à la date du 2023-02-28 à 20:30 (2023-02-28 au ). Tarif : 21.8 à 21.8 euros.

Mise en scène : Chrystèle Wurmser Les ailes du Dézir et ZD production Dans cette libre adaptation du roman de Daniel Pennac Chagrin d'école, Laurent Natrella endosse le costume de ce cancre exemplaire devenu professeur passionné et avide de transmettre. Que vous ayez l'âme du prof ou de l'élève, vous sortirez de cette salle de classe tantôt bruyante, tantôt attentive, mais toujours complice, avec un désir renouvelé d'apprendre autant que de vous amuser. Production : Un texte de Daniel Pennac Adaptation et interprétation : Laurent Natrella, sociétaire de la comédie française Mise en scène et adaptation : Christèle Wurmser Lumières : Franck Walega Son et vidéo : Dominique Bataille Daniel Pennac et Laurent Natrella Daniel Pennac(de son vrai nom Daniel Pennachioni) découvre très tôt les plaisirs de la lecture – compatibles avec la réputation de cancre qu'il aura tout au long de sa scolarité. Entre 1985 et 1999 il crée la célèbre saga de la famille Malaussène, mais c'est avec Comme un roman (1992) qu'il obtient une notoriété internationale. En 2005, il interprète sur la scène du Théâtre du Rond-Point son monologue Merci, soliloque d'un créateur « honoré d'être honoré » pour « l'ensemble de son œuvre ». En 2007 paraît Chagrin d'école qui obtient le prix Renaudot. En 2013, l'université de Bologne décerne à Daniel Pennac le titre de docteur honoris causa ès pédagogie. Il prononce en italien sa leçon doctorale d'intronisation, intitulée Una lezione d'ignoranza (Une leçon d'ignorance). En janvier 2017, il signe le retour des aventures de Benjamin Malaussène avec Le cas Malaussène et Mon frère. Laurent Natrelladébute sa formation au conservatoire d'Antibes auprès de Julien Bertheau qui lui offre ses premiers rôles. Ils constituent une troupe d'acteurs et créent le premier Festival d'Antibes. Il intègre par la suite le Conservatoire national supérieur d'art dramatique. En 1998, il entre à la Comédie française, il en devient le 514e sociétaire en 2007. Il travaille sous les directions de Jean-Pierre Miquel, Andrei Serban, Lukas Hemleb ou Anne Kessler. Dernièrement, Laurent Natrella a interprété Jacques Leeds dans Les Enfants du silence de Mark Medoff, mis en scène par Anne-Marie Etienne, pour lequel il a été nommé pour le Molière 2017 du meilleur comédien dans un spectacle de théâtre public. Il a manipulé des marionnettes pour 20 000 lieues sous les mers d'après Jules Verne, adapté et mis en scène par Christian Hecq et Valérie Lesort. Laurent Natrella met par ailleurs en scène Après une si longue nuit de Michèle Laurence, ainsi que Handball, le hasard merveilleux de Jean-Christophe Dollé.

SALLE LE GALET PESSAC 35 av. du Pont de l’Orient Gironde

Daniel Pennac(de son vrai nom Daniel Pennachioni) découvre très tôt les plaisirs de la lecture – compatibles avec la réputation de cancre qu’il aura tout au long de sa scolarité. Entre 1985 et 1999 il crée la célèbre saga de la famille Malaussène, mais c’est avec Comme un roman (1992) qu’il obtient une notoriété internationale. En 2005, il interprète sur la scène du Théâtre du Rond-Point son monologue Merci, soliloque d’un créateur « honoré d’être honoré » pour « l’ensemble de son œuvre ». En 2007 paraît Chagrin d’école qui obtient le prix Renaudot. En 2013, l’université de Bologne décerne à Daniel Pennac le titre de docteur honoris causa ès pédagogie. Il prononce en italien sa leçon doctorale d’intronisation, intitulée Una lezione d’ignoranza (Une leçon d’ignorance). En janvier 2017, il signe le retour des aventures de Benjamin Malaussène avec Le cas Malaussène et Mon frère.

Laurent Natrelladébute sa formation au conservatoire d’Antibes auprès de Julien Bertheau qui lui offre ses premiers rôles. Ils constituent une troupe d’acteurs et créent le premier Festival d’Antibes. Il intègre par la suite le Conservatoire national supérieur d’art dramatique. En 1998, il entre à la Comédie française, il en devient le 514e sociétaire en 2007. Il travaille sous les directions de Jean-Pierre Miquel, Andrei Serban, Lukas Hemleb ou Anne Kessler. Dernièrement, Laurent Natrella a interprété Jacques Leeds dans Les Enfants du silence de Mark Medoff, mis en scène par Anne-Marie Etienne, pour lequel il a été nommé pour le Molière 2017 du meilleur comédien dans un spectacle de théâtre public. Il a manipulé des marionnettes pour 20 000 lieues sous les mers d’après Jules Verne, adapté et mis en scène par Christian Hecq et Valérie Lesort. Laurent Natrella met par ailleurs en scène Après une si longue nuit de Michèle Laurence, ainsi que Handball, le hasard merveilleux de Jean-Christophe Dollé.

