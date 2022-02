CHAGRIN D’ÉCOLE Onet-le-Château Onet-le-Château Onet-le-ChâteauOnet-le-Château Catégories d’évènement: Aveyron

Onet-le-Château Aveyron 25 Places des Artistes Onet-le-Château Aveyron Onet-le-Château Cancre de renommée avant de devenir professeur et auteur, Daniel Pennac dessine ici un portrait à multiples visages de l’école en alternant souvenirs de son enfance et de son expérience professionnelle dans une succession de courts chapitres. À force d’anecdotes, il dresse avec humour et tendresse un portrait du cancre, presqu’universel, profondément touchant, tant ses souffrances semblent irrémédiables. Symétriquement à son propre échec scolaire, le récit s’ouvre sur celui que peut connaître l’enseignant, confronté pour sa part à des difficultés, voire une incapacité, à faire progresser le dit-cancre. Questionnant les principes fermés d’un enseignement traditionnel, ce témoignage offre une réflexion sur la pédagogie dont s’empare Laurent Natrella dans ce spectacle qui nous renvoie aux bancs de l’école THÉÂTRE | LA BALEINE JEUDI 10 MARS À 20H30 contact@la-baleine.eu +33 5 65 77 68 00 http://www.la-baleine.eu/ Cancre de renommée avant de devenir professeur et auteur, Daniel Pennac dessine ici un portrait à multiples visages de l’école en alternant souvenirs de son enfance et de son expérience professionnelle dans une succession de courts chapitres. À force d’anecdotes, il dresse avec humour et tendresse un portrait du cancre, presqu’universel, profondément touchant, tant ses souffrances semblent irrémédiables. Symétriquement à son propre échec scolaire, le récit s’ouvre sur celui que peut connaître l’enseignant, confronté pour sa part à des difficultés, voire une incapacité, à faire progresser le dit-cancre. Questionnant les principes fermés d’un enseignement traditionnel, ce témoignage offre une réflexion sur la pédagogie dont s’empare Laurent Natrella dans ce spectacle qui nous renvoie aux bancs de l’école OFFICE DE TOURISME DU GRAND RODEZ

