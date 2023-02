Chagall, Paris-New-York – Paul Klee, Peindre la Musique Atelier des Lumières, 21 avril 2023, PARIS.

Une exposition numérique inédite présentera l’ensemble de sa création, dévoilant une oeuvre ancrée dans son temps, au croisement des nouveautés artistiques et culturelles de son siècle et en renouvellement constant. Paris et New York, capitales emblématiques de l’art moderne, représentent deux étapes cruciales dans la longue trajectoire de l’artiste. Paris est sa ville d’élection, offrant, grâce aux avant-gardes des années 1910, un vivier de recherches expérimentales au jeune peintre d’origine russe, qui les nourrit de ses propres références culturelles. New York est d’abord un lieu d’exil dans les difficiles années 1940, qui, pourtant, donnera une nouvelle impulsion à la créativité de l’artiste. Après la guerre, plusieurs expositions et commandes artistiques majeures tisseront encore des liens entre Paris et New York et rappelleront Chagall aux États-Unis, jusque dans les années 1970. Le temps de cette exposition immersive, tous les thèmes qui composent l’imaginaire de l’artiste défileront sur les murs de l’Atelier des lumières, tels des découpages entremêlés. Ils seront jalonnés d’extraits de musique classique, klezmer ou jazz, qui font aussi partie intégrante de son univers culturel. Son bestiaire fantastique, tout comme les personnages merveilleux du cirque, des fables ou de l’opéra, mais aussi les épisodes bibliques et les références de la culture russe, traduisent de manière poétique le riche vécu personnel de l’artiste, qui résonne tout naturellement dans celui collectif de son peuple et de sa génération. Témoin des grands événements historiques du XXe siècle, des plus sombres aux plus rayonnants, Chagall fait ainsi de son art audace et imaginatif son premier instrument d’engagement, de paix et d’espoir. Atelier des Lumières

Atelier des Lumières PARIS 38 Rue Saint-Maur Paris

Témoin des grands événements historiques du XXe siècle, des plus sombres aux plus rayonnants, Chagall fait ainsi de son art audace et imaginatif son premier instrument d'engagement, de paix et d'espoir.

