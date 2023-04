Les Déboulés : Murène 10 Cours de la Liberté, 11 mai 2023, Chadrac.

Murène, spectacle réalisé d’après le livre Murène de Valentine Goby.

Hiver 1956, François, jeune de 22 ans, grimpe sur un wagon oublié. Foudroyé par une décharge de vingt mille volts, il survit miraculeusement mais doit se faire amputer des 2 bras..

2023-05-11 à 19:30:00 ; fin : 2023-05-11 . EUR.

10 Cours de la Liberté Maison Pour Tous La Couveuse

Chadrac 43770 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Murène, a show based on the book Murène by Valentine Goby.

Winter 1956, François, 22 years old, climbs on a forgotten wagon. He is struck by a twenty thousand volt discharge and miraculously survives, but has to have both his arms amputated.

Murène, un espectáculo basado en el libro Murène de Valentine Goby.

En el invierno de 1956, François, un joven de 22 años, sube a un vagón de tren olvidado. Es alcanzado por una descarga de veinte mil voltios y sobrevive milagrosamente, pero le tienen que amputar los dos brazos.

Murène, Aufführung nach dem Buch Murène von Valentine Goby.

Im Winter 1956 klettert der 22-jährige François auf einen vergessenen Waggon. Er wird von einem Blitz getroffen und überlebt wie durch ein Wunder, muss aber beide Arme amputieren lassen.

