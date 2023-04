Marché de Chadrac, 1 janvier 2023, Chadrac.

Vous trouverez toujours des excuses pour venir flâner dans les rues de Chadrac, le dimanche matin, jour de marché. Ce jour là, la campagne s’invite sur la place du village avec tous les produits de la ferme ou de la cueillette..

2023-01-01 à ; fin : 2023-12-31 . .

Chadrac 43770 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



You will always find excuses to come and stroll through the streets of Chadrac on Sunday morning, market day. On this day, the countryside invites itself on the village square with all the products of the farm or the harvest.

Siempre encontrará excusas para venir a pasear por las calles de Chadrac el domingo por la mañana, día de mercado. En este día, el campo está invitado a la plaza del pueblo con todos los productos de la granja o de la recolección.

Sie werden immer Ausreden finden, um am Sonntagmorgen, dem Markttag, durch die Straßen von Chadrac zu schlendern. An diesem Tag lädt das Land mit allen Produkten vom Bauernhof oder aus eigener Ernte auf den Dorfplatz ein.

