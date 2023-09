Découverte du site Natura 2000 « tourbière et fond tourbeux de Bonnefond et Péret Bel Air » Chadebec Bonnefond, 29 septembre 2023, Bonnefond.

Bonnefond,Corrèze

Cette sortie consiste à faire connaitre le site Natura 2000, les espèces, le fonctionnement du site, le travail d’un animateur du site.

Sur inscription..

2023-09-29 fin : 2023-09-29 12:00:00. .

Chadebec

Bonnefond 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



This outing introduces you to the Natura 2000 site, its species, how it works and the work of a site coordinator.

Registration required.

Esta excursión le dará a conocer el espacio Natura 2000, sus especies, su funcionamiento y el trabajo de un coordinador del espacio.

Inscripción obligatoria.

Bei diesem Ausflug geht es darum, das Natura-2000-Gebiet, die Arten, die Funktionsweise des Gebiets und die Arbeit eines Gebietsbetreuers kennen zu lernen.

Nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-09-20 par Office de Tourisme Terres de Corrèze