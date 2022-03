Chadé (Apéro-concert des Marchés du terroir) La Haye, 15 juillet 2022, La Haye.

Chadé (Apéro-concert des Marchés du terroir) Place du champ de foire Esplanade du donjon, La-Haye-du-Puits La Haye

2022-07-15 19:00:00 19:00:00 – 2022-07-15 21:00:00 21:00:00 Place du champ de foire Esplanade du donjon, La-Haye-du-Puits

La Haye Manche

Né de la rencontre de Charlotte, chanteuse auteure compositrice et interprète, de Delphine, guitariste, et d’Olivier, bassiste, ce trio acoustique s’inspire d’un large spectre d’influences et de genres musicaux. Éclectisme garanti !

Né de la rencontre de Charlotte, chanteuse auteure compositrice et interprète, de Delphine, guitariste, et d’Olivier, bassiste, ce trio acoustique s’inspire d’un large spectre d’influences et de genres musicaux. Éclectisme garanti !

mediatheque@la-haye.fr +33 2 33 76 58 16 https://www.la-haye.fr/

Né de la rencontre de Charlotte, chanteuse auteure compositrice et interprète, de Delphine, guitariste, et d’Olivier, bassiste, ce trio acoustique s’inspire d’un large spectre d’influences et de genres musicaux. Éclectisme garanti !

Place du champ de foire Esplanade du donjon, La-Haye-du-Puits La Haye

dernière mise à jour : 2022-03-28 par