2022-06-15 17:00:00 – 2022-06-26

Bourges 18000 Ce nouveau spectacle sera la septième création du Cirque Bidon après Ca Tourne ! (2007), Attention, rire fragile ! (2010), Vite ! Ralentir…(2012), Il fera beau ce soir !… (2014), Bulle de Rêve…(2016), Entrez dans la Danse! (2018). Nouveau spectacle du Cirque Bidon +33 6 71 74 19 97 http://www.cirquebidon.fr/ Ce nouveau spectacle sera la septième création du Cirque Bidon après Ca Tourne ! (2007), Attention, rire fragile ! (2010), Vite ! Ralentir…(2012), Il fera beau ce soir !… (2014), Bulle de Rêve…(2016), Entrez dans la Danse! (2018). Cirque Bidon

