Chacun sa trace… Fédération Départementale des Chasseurs de Maine-et-Loire La Pointe, mercredi 30 octobre 2024.

Venez découvrir les traces et empreintes des animaux sauvages à travers une balade. Les traces sont le reflet de la présence des animaux sauvages. Souvent discrets le jour et actifs la nuit, les animaux laissent sur leur passage des crottes, des plumes, des empreintes de pattes, des restes de repas… C’est un monde inconnu pour les novices mais commun pour les chasseurs qui savent parfaitement les reconnaître et les comprendre. Balade et moulage d’empreintes. une dégustation de terrines de lièvre vous sera proposée en fin d’animation.

Fédération Départementale des Chasseurs de Maine-et-Loire Les Basses Brosses 49080 Bouchemaine La Pointe 49080 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 41 72 15 00 »}]

