Chacun écrit son cinéma 2021-07-05 – 2021-07-05 Cinéma Saint-Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Qu'est-ce qu'un scénario de film ? Et comment l'écrit-on ? De l'idée à l'écriture, quels sont les conseils et recommandations pour écrire un scénario de film ? Ponctué de divers extraits, venez rencontrer Adrien Schimmel qui vous dévoilera les secrets de cette étape fondamentale pour toute naissance de film ! Renseignements Association Cinéma St Michel (organisateur) – A. Schimmel : 06 59 31 42 02

