Chabric' à Brac, 10 avril 2023, Chabrillan
Dans le village : allée des Charmes => parc des Cèdres
Chabrillan Drome

2023-04-10

Drome . Organisée par l’Amicale Laïque au profit des activités des enfants de l’école de Chabrillan.

Buvette et petite restauration sur place. +33 4 75 62 71 41 Chabrillan

