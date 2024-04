Chabretadas – Festival « Chabrettes à Limoges » Salle Augustoritum Limoges, samedi 18 mai 2024.

Chabretadas – Festival « Chabrettes à Limoges » Mai et Juin 2024 Samedi 18 mai, 20h30 Salle Augustoritum Tarifs Bal / Concert : Plein : 10€ – Réduit : 5€ (adhérents association Amalthée et élèves du conservatoire) – Etudiant, demandeur d’emploi : 2€

Musée : tarifs en vigueur

Autres manifestations : gratuites

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T20:30:00+02:00 – 2024-05-18T23:30:00+02:00

FESTIVAL « CHABRETTES À LIMOGES »

MAI & JUIN 2024

Du 2 mai au 30 juin, trois expositions mettront les chabrettes et les chabretaires à l’honneur, afin de permettre de rentrer en profondeur dans les dimensions patrimoniales, historiques et pédagogiques de ces instruments.

une exposition d’instruments anciens au musée des Beaux Arts de Limoges

une exposition de photographies de chabrettes et chabretaires d’hier et d’aujourd’hui à la librairie Occitane

une exposition de 9 panneaux et 2 vitrines de la compagnie Amalthée à la BFM centre-ville, explications diverses sur les cornemuses, la particularité de la chabrette, son jeu, son histoire, etc.

UN WEEK-END DE RENCONTRES LES 18, 19 ET 20 MAI 2024 À LIMOGES :

Samedi 18 mai

9h30 Accueil des participants au Conservatoire (annexe Saint-Maurice, 2 boulevard St Maurice à Limoges)

10h30 Départ en cortège sonore à destination des Halles

11h30 Apéritif partagé avec les commerçants des Halles

15h ​​​​​ Conférence « Les cornemuses Occitanes », par Robert Matta, facteur de cornemuses Occitanes et musicien – auditorium de la BFM

20h30 Bal – salle Augustoritum

Dimanche 19 mai

11h Conférence « Camillou Gavinet », chabretaire en Limousin, par Nino Clavé-Chastang, musicien – Artscenic (impasse des Charentes)

15h Concert – Basilique St-Michel des lions

Lundi 20 mai

9h30 à 12h : Visite de Limoges par Jean-François Vignaud, conteur. Visite ponctuée d’arrêts musicaux au son des chabrettes. Départ de l’annexe St-Maurice (2 boulevard St Maurice à Limoges)

*Renseignements chabrette.wixsite.com/-chabretaires

C’EST QUOI UNE CHABRETTE ?

La chabrette, chabreta (petite chèvre) en Occitan, est le terme générique utilisé en Limousin pour désigner la cornemuse. Depuis la période revivaliste (années 70), le mot chabreta est attribué aux cornemuses à miroirs du Limousin.

La chabrette est donc LA cornemuse typique du Limousin.

L’appellation « cornemuse à miroirs », vient du fait que c’est un instrument richement orné avec de nombreuses incrustations : cornes, os, bois de cerf, étain, miroirs.

La chabrette est constituée :

d’une poche en peau de chèvre, d’un boitier très souvent décoré d’où partent le hautbois et un bourdon ou une chanterelle, de bourdons, eux aussi souvent décorés, d’un hautbois muni d’une clef, d’une lanterne et d’un pavillon rapporté.

Une centaine d’instruments anciens ont été répertoriés. Nous y trouvons des instruments de plusieurs tailles et donc tonalités.

Pour la période de la Renaissance et jusqu’au 17ème siècle, l’utilisation des instruments de la famille des chabrettes était plutôt polyphonique : consorts de hautbois et cornemuses. Les recherches et le collectage sur les 19èmes et 20èmes siècles nous font apparaître une utilisation fréquemment soliste de la chabrette.

Le répertoire de la chabrette s’étend donc du 16ème siècle à nos jours, et touche à la fois les musiques que l’on appelle aujourd’hui « traditionnelles » et « anciennes ».

Salle Augustoritum 2 rue Félix-Éboué à Limoges Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

#chabrettes #musiquetraditionnelle

©Frédéric Chatel