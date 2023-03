Les 1 ans des Comptoirs de la Bio – Chablis Chablis Chablis Catégories d’Évènement: Chablis

Yonne

Les 1 ans des Comptoirs de la Bio – Chablis, 25 mars 2023, Chablis Chablis. Les 1 ans des Comptoirs de la Bio – Chablis Les Comptoirs de la Bio Chablis Yonne

2023-03-25 – 2023-03-25 Chablis

Yonne Chablis . Les comptoirs de la bio Chablis fête son 1er anniversaire ! Rendez-vous le Samedi 25 Mars sur le parking, de 14h à 18h avec au programme : vente de gaufres, bières MADDAM, producteurs locaux… +33 3 86 81 00 16 Chablis

dernière mise à jour : 2023-03-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Chablis, Yonne Autres Lieu Chablis Adresse Les Comptoirs de la Bio Chablis Yonne Ville Chablis Chablis Departement Yonne Tarif Lieu Ville Chablis

Chablis Chablis Chablis Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chablis chablis/

Les 1 ans des Comptoirs de la Bio – Chablis 2023-03-25 was last modified: by Les 1 ans des Comptoirs de la Bio – Chablis Chablis 25 mars 2023 Chablis Les Comptoirs de la Bio Chablis Yonne Yonne

Chablis Chablis Yonne