Yonne Le Domaine Laroche vous propose, à l’occasion de la Fête des Vins de Chablis les 22 et 23 octobre, une expérience Chablis – Sushis/Makis (dégustation de 5 vins avec un assortiment de Sushis/Makis). Tarif 29 euros, sur réservation. boutique@larochewines.com +33 3 86 42 89 28 Chablis

