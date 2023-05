Exposition artistique du collectif Arts Pluriels 26 Espace Oroeil Catégories d’évènement: Chabeuil

Drôme

Exposition artistique du collectif Arts Pluriels 26 Espace Oroeil, 9 juin 2023, Chabeuil. Peintures, photos, carnet de voyage, sculptures..

2023-06-09 à ; fin : 2023-06-11 . .

Espace Oroeil Rue Bruyère

Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Paintings, photos, travel journal, sculptures. Pinturas, fotos, diarios de viaje, esculturas. Gemälde, Fotos, Reisetagebuch, Skulpturen. Mise à jour le 2023-05-10 par Valence Romans Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Chabeuil, Drôme Autres Lieu Espace Oroeil Adresse Espace Oroeil Rue Bruyère Ville Chabeuil Departement Drôme Lieu Ville Espace Oroeil Chabeuil

Chabeuil Espace Oroeil Chabeuil Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chabeuil/

Exposition artistique du collectif Arts Pluriels 26 Espace Oroeil 2023-06-09 was last modified: by Exposition artistique du collectif Arts Pluriels 26 Espace Oroeil Espace Oroeil 9 juin 2023 Espace Oroeil Chabeuil

Chabeuil Drôme