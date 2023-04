20ème anniversaire des rencontres internationales tintinophiles : Mille sabords…20 ans! Centre village, 3 juin 2023, Chabeuil.

Mille sabords…. 20 ans! Un événement exceptionnel pour fêter les 20 ans des rencontres internationales tintinophiles..

2023-06-03 à 09:00:00 ; fin : 2023-06-04 18:00:00. .

Centre village

Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Mille sabords…. 20 years old! An exceptional event to celebrate the 20th anniversary of the international tintinophile meetings.

Mille sabords…. ¡20 años! Un acontecimiento excepcional para celebrar el 20 aniversario de los encuentros internacionales de tintinófilos.

Mille sabords…. 20 Jahre! Eine außergewöhnliche Veranstaltung, um das 20-jährige Jubiläum der internationalen Tintinophilen-Treffen zu feiern.

