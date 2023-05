Visites du jardin Le Clos Fleuri – Rendez-vous aux jardins 15 Allée des Vignes, 3 juin 2023, Chabeuil.

J’aime mon jardin et je passe beaucoup de temps à le perfectionner et parfois je le remets en question. Ainsi, rosiers, vivaces, arbres et arbustes sont devenus au fil de mes collectes de végétaux des piliers de mon jardin..

2023-06-03 à 08:00:00 ; fin : 2023-06-03 18:30:00. EUR.

15 Allée des Vignes Jardin Le clos fleuri

Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



I love my garden and I spend a lot of time perfecting it and sometimes I question it. Thus, roses, perennials, trees and shrubs have become pillars of my garden as I collect plants.

Me encanta mi jardín, paso mucho tiempo perfeccionándolo y a veces me lo cuestiono. Así, las rosas, las plantas vivaces, los árboles y los arbustos se han convertido en pilares de mi jardín a medida que colecciono plantas.

Ich liebe meinen Garten und verbringe viel Zeit damit, ihn zu perfektionieren und manchmal stelle ich ihn auch in Frage. So sind Rosen, Stauden, Bäume und Sträucher im Laufe meiner Pflanzensammlungen zu Säulen meines Gartens geworden.

