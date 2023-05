Visite du jardin la Palette des Couleurs – Rendez-vous aux Jardins 10 rue des Tourterelles, 3 juin 2023, Chabeuil.

Déambulation dans le jardin en compagnie de la jardinière et créatrice du jardin..

2023-06-03 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-03 . EUR.

10 rue des Tourterelles La Palette des Couleurs

Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Stroll through the garden with the gardener and creator of the garden.

Pasee por el jardín con el jardinero y creador del jardín.

Spaziergang durch den Garten in Begleitung der Gärtnerin und Gestalterin des Gartens.

