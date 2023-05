Visite du Jardin des Marceaux – Rendez-vous aux Jardins 19 route de Combovin, 3 juin 2023, Chabeuil.

L’ensemble, sur une surface de 2,4 hectares, est un refuge LPO où nous tenons à préserver et à favoriser au maximum la biodiversité. Pour nous, le jardin est un havre que nous sommes heureux de partager..

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 . EUR.

19 route de Combovin Jardin des Marceaux

Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The whole, on a surface of 2,4 hectares, is a refuge LPO where we make a point of preserving and supporting the biodiversity to the maximum. For us, the garden is a haven that we are happy to share.

Toda la superficie de 2,4 hectáreas es un refugio de LPO en el que nos esforzamos por preservar y fomentar la biodiversidad en la medida de lo posible. Para nosotros, el jardín es un refugio que nos complace compartir.

Die gesamte Anlage mit einer Fläche von 2,4 Hektar ist ein LPO-Refugium, in dem wir Wert darauf legen, die Artenvielfalt so weit wie möglich zu erhalten und zu fördern. Für uns ist der Garten eine Oase, die wir gerne mit anderen teilen.

