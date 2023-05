Cinéma Itinérant: Zodi et Téhu et La syndicaliste Centre culturel, 16 mai 2023, Chabeuil.

Pour le mois de mai CultureCiné propose : Zodi et Téhu et La syndicaliste – avec la présence du syndicaliste Gilles Reynaud..

2023-05-16 à 18:30:00 ; fin : 2023-05-16 . EUR.

Centre culturel Chemin du Pré aux Dames

Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



For the month of May, CultureCiné proposes: Zodi and Tehu and The Unionist – with the presence of the unionist Gilles Reynaud.

Para el mes de mayo CultureCiné propone: Zodi y Tehu y La syndicaliste – con la presencia del sindicalista Gilles Reynaud.

Für den Monat Mai schlägt CultureCiné vor: Zodi und Tehu und La syndicaliste – mit der Anwesenheit des Gewerkschafters Gilles Reynaud.

