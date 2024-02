Chabatz d’entrar ! Lieu-dit Faye Brantôme en Périgord, mercredi 10 juillet 2024.

En partenariat avec Bienvenue à la Ferme à l’occasion du Printemps à la ferme

Vite, entrez donc ! Venez visiter la ferme de Faye, où Emma et Pascal sont impatients de vous faire découvrir leur métier, leur élevage de canards et leur auberge !

Au programme visite interactive des lieux, animations ludiques sur l’agriculture et l’alimentation, et discussions chaleureuses lors de la dégustation de produits entièrement faits maison.

L’occasion d’en savoir plus sur l’une des activités phares du Périgord, dans un cadre convivial où toutes les questions méritent d’être posées !

Chaussures fermées conseillées, les enfants doivent être accompagnés.

En partenariat avec Ferme de Faye.

Animé par Le Tricycle Enchanté.

Inscription avant le 8 juillet . EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-10 15:00:00

fin : 2024-07-10 18:00:00

Lieu-dit Faye Ferme de Faye

Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Chabatz d’entrar ! Brantôme en Périgord a été mis à jour le 2024-02-21 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin