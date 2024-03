Chaâbawi Groove Twali Marseille, samedi 30 mars 2024.

Chaâbawi Groove ♫♫♫ Samedi 30 mars, 19h00 Twali

Dans le cadre de nos soirées « Love AfterFtour » nous vous invitons cette fois à partager avec nous l’iftar et de découvrir, après le repas, le groupe Chaâbawi Groove.

Chaâbawi Groove est un groupe d’amis passionné par la musique Arabo-andalouse, Chaabi & Kabyle qui s’est formé à Marseille durant l’année 2023.

À travers eux nous découvrirons la musique traditionnelle algérienne avec la soliste Jihanne (pour les chants andalous et violon) le soliste Elhadi (pour les chants kabyles et bendir) au kanoûn Amine AB, au violon Lounis, au piano Sarah et à la darbouka Amine JB.

INFOS PRATIQUES :

TWALI

57 RUE BERNARD DU BOIS 13001 MARSEILLE

⏳ 30 Mars à partir de 21h pour le concert et à partir de 19h pour l’iftar.

Entrée à prix libre, prévoyez du cash ! Le menu iftar est à 20 euros, reservation conseillé : 09.72.10.52.45

Twali 57 Rue Bernard du Bois, 13001 Marseille