2023-02-02 20:30:00 – 2023-02-02

Chacha Invite…” est un nouveau cycle musical créé par La Luna Negra en collaboration avec le batteur Chacha Angela.

INVITES : RYON : Partagez un moment intimiste et chaleureux avec Camille Masanaba et Nicolas Penicaud, chanteur et guitariste du groupe Ryon, accompagnés pour cette occasion du percussionniste Wilfrid Rodride.

Entre compositions et reprises, vous découvrirez l’univers world music reggae de ce trio sincère et atypique.

