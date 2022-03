Ch Tchot Capuchon Rouge Salle Socio Culturelle,Bourseville (80)

Salle Socio Culturelle, Bourseville (80), le vendredi 8 avril à 18:00

**La Compagnie AMUSéON En résidence artistique de création à Bourseville** Toute la semaine, notre belle équipe prépare le **Capuchon Rouge** en spectacle de rue burlesque, avec une déambulation musicale du loup géant ! **Ne manquez pas la restitution de fin de résidence – GRATUIT** Le spectacle se déroule en deux épisodes, annoncés chacun par une déambulation musicale burlesque emmenant les passants jusqu’au lieu choisi : notre conteur trône sur un chariot poussé par le Chaperon Rouge, saluant de la main tel la reine Elisabeth dans son carrosse, tiré par un loup masqué jouant de la cornemuse picarde, une grand-mère jouant de la guitare, autour desquels un loup géant serre la main des passants ! Tutélaire et superbe sur son trône, Jean-Marie François conte en picard, avec la verve qu’on lui connaît. Malheureusement pour lui, il est entouré d’une bande de saltimbanques enthousiastes et envahissants qui jubilent, chantent, dansent, détournant le vieux conte vers la fantaisie et le burlesque. Il tentera de maintenir le cap malgré tout : le loup restera-t-il sur sa faim (FIN)… ? *Mise en scène : Vincent Gougeat Avec : Jean-Marie François, Ghislaine Desmaris, Sylvie François, Jean Caron* *source : événement [Ch Tchot Capuchon Rouge](https://agendatrad.org/e/35923) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

