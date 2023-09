Sans Réserve – Ciné-conférence « Que le spectacle commence : All that Jazz » CGR Périgueux, 16 octobre 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Film (VOSTF) de Bob Fosse – USA – 1980

Joe Gideon est un artiste afféré, pris entre les auditions et les répétitions de son prochain ballet à Broadway, le tournage et le montage de son film, et une vie familiale chaotique. Son exigence artistique finit par le mener à une mise en scène délirante et inspirée de sa propre mort. Artiste surdoué, le réalisateur et chorégraphe Bob Fosse livre une splendide démonstration chorégraphique prolongé d’un montage visionnaire et doublée d’une réflexion sans fard sur sa propre vie.

Ce premier rendez-vous du parcours engagé avec Ciné Cinéma intitulé « De la comédie musicale au drame en musique – Broadway en héritage » sera précédé d’une intervention d’Anna Marmiesse (scénariste-réalisatrice, journaliste à Écran Total, co-fondatrice et co-animatrice du podcast ALL THAT JAZZ, consacré à la comédie musicale).

> Conférence à 19h45

> Séance à 20h30.

CGR Place Francheville

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Film (VOSTF) by Bob Fosse ? USA ? 1980

Joe Gideon is a busy artist, caught between auditions and rehearsals for his next Broadway ballet, the shooting and editing of his film, and a chaotic family life. His artistic demands eventually lead him to a delirious staging inspired by his own death. A gifted artist, director and choreographer Bob Fosse delivers a splendid display of choreography, extended by visionary editing and coupled with an unvarnished reflection on his own life.

This first event in the Ciné Cinéma series « From musical comedy to musical drama? Broadway en héritage » will be preceded by a talk by Anna Marmiesse (writer-director, Écran Total journalist, co-founder and co-host of the ALL THAT JAZZ podcast, dedicated to musical comedy).

> Conference at 7:45pm

> Screening at 8:30pm

Película (VOSTF) de Bob Fosse ? USA ? 1980

Joe Gideon es un artista muy ocupado, atrapado entre las audiciones y ensayos para su próximo ballet en Broadway, el rodaje y montaje de su película y una caótica vida familiar. Sus exigencias artísticas le llevan finalmente a montar una delirante producción inspirada en su propia muerte. Bob Fosse, director y coreógrafo superdotado, ofrece una espléndida demostración coreográfica ampliada por un montaje visionario y acompañada de una reflexión sin tapujos sobre su propia vida.

Este primer acto del ciclo Ciné Cinéma titulado « ¿De la comedia musical al drama musical? Broadway en herencia » estará precedido por una conferencia de Anna Marmiesse (guionista y directora, periodista en Écran Total, cofundadora y copresentadora del podcast ALL THAT JAZZ, dedicado a los musicales).

> Conferencia a las 19.45 h

> Proyección a las 20.30 h

Film (VOSTF) von Bob Fosse ? USA ? 1980

Joe Gideon ist ein affiner Künstler, der zwischen dem Vorsprechen und den Proben für sein nächstes Broadway-Ballett, den Dreharbeiten und dem Schnitt seines Films und einem chaotischen Familienleben gefangen ist. Sein künstlerischer Anspruch führt ihn schließlich zu einer wahnwitzigen Inszenierung, die von seinem eigenen Tod inspiriert ist. Der Regisseur und Choreograph Bob Fosse ist ein begnadeter Künstler und liefert eine prächtige choreographische Demonstration, die durch eine visionäre Montage verlängert und mit einer ungeschminkten Reflexion über sein eigenes Leben verbunden wird.

Diese erste Veranstaltung der Reihe Ciné Cinéma mit dem Titel « Vom Musical zum Musikdrama? Broadway als Erbe » wird ein Vortrag von Anna Marmiesse (Drehbuchautorin und Regisseurin, Journalistin bei Écran Total, Mitbegründerin und Co-Leiterin des Musical-Podcasts ALL THAT JAZZ) vorausgehen.

> Vortrag um 19:45 Uhr

> Vorführung um 20:30 Uhr

