Périgueux Ciranò de Brageirac CGR Périgueux – Ciné Cinéma (Perigüers) Périgueux, 6 octobre 2023, Périgueux. Ciranò de Brageirac Vendredi 6 octobre, 19h00 CGR Périgueux – Ciné Cinéma (Perigüers) 6,10€ > 10,70€ Ciranò de Brageirac (occitan)

un filme de Jean-Paul Rappeneau

19h : pot d’accuil, stand

20h :présentation du film

22h30: échange avec Laurent Labadie
CGR Périgueux – Ciné Cinéma (Perigüers)
place Francheville, 24000 Périgueux
Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

2023-10-06T19:00:00+02:00 – 2023-10-06T23:30:00+02:00

