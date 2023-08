INFORMATION COLLECTIVE CFPPA des Pyrénées-Atlantiques Montardon Catégories d’Évènement: Montardon

Pyrénées-Atlantiques INFORMATION COLLECTIVE CFPPA des Pyrénées-Atlantiques Montardon, 2 octobre 2023, Montardon. INFORMATION COLLECTIVE Lundi 2 octobre, 10h00 CFPPA des Pyrénées-Atlantiques Sur inscription Ouvrier viticole et arboricole Vous avez envie de travailler dans les vignes et les vergers?

La formation va vous permettre d’exercer en autonomie les compétences des métiers de la vigne et de l’arboriculture.

Dates : 16/10/23 au 15/02/24

35h par semaine Stages : 252h (7 semaines)

centre : 294h (8 semaines) Au programme : Travaux du vignoble : taille d’hiver, maladies du dépérissement, récolte

Vinification : mise en oeuvre du processus

Travaux du verger : taille d’hiver, récolte et condionnement

Utilisation et entretien du matériel et des équipement viticoles

Filière et territoire

SST/PRAP

