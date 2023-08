INFORMATION COLLECTIVE CFPPA des Pyrénées-Atlantiques Montardon, 18 septembre 2023, Montardon.

INFORMATION COLLECTIVE Lundi 18 septembre, 14h00 CFPPA des Pyrénées-Atlantiques sur inscription

Vous avez un projet d’installation agricole?

Le Brevet Professionnel de Responsable d’Entreprise Agricole (BPREA) est fait pour vous!

Dates : 2 octobre 2023 – 21 juin 2024

910h centre – 308h entreprise

35h/semaine

Parcours individualisés

Travaux pratiques, Mises en situation professionnelle, stages…

Au programme :

La formation est mise en œuvre en fonction d’un référentiel officiel agréé par le Ministère de l’Agriculture* qui prévoit que le responsable de l’exploitation soit capable de :

Se situer en tant que professionnel de l’agriculture ;

Piloter son système de production ;

Conduire son ou ses processus de production dans son environnement ;

Assurer la gestion technico-économique, financière et administrative de son entreprise ;

Valoriser ses produits ou services.

La formation est dispensée en modules relatifs aux activités suivantes :

Élaborer un diagnostic global de l’exploitation dans son environnement ;

Prendre en compte les dynamiques sociales et professionnelles de son territoire pour en devenir acteur ;

Gérer le travail ;

Réaliser le suivi administratif et la gestion de l’entreprise ;

Commercialiser les produits ;

CFPPA des Pyrénées-Atlantiques 64121 Montardon Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://agrocampus64.fr/cfppa-des-pyrenees-atlantiques-infos-pratiques/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 59 33 15 20 »}, {« type »: « email », « value »: « cfppa.montardon@educagri.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-18T14:00:00+02:00 – 2023-09-18T16:00:00+02:00

2023-09-18T14:00:00+02:00 – 2023-09-18T16:00:00+02:00

installation projet