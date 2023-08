INFORMATION COLLECTIVE CFPPA des Pyrénées-Atlantiques Montardon, 15 septembre 2023, Montardon.

INFORMATION COLLECTIVE Vendredi 15 septembre, 14h00 CFPPA des Pyrénées-Atlantiques sur inscription

Les métiers de la transformation alimentaire recrutent!

Petites entreprises familiales, PME, industrie…le choix est vaste!

Dates : 02/10/23 au 15/12/23 pour la préqualification.

Si confirmation du projet professionnel, possibilité de suivre le CAP d’Opérateur Industrie Agro-alimentaire!

378h dont 3 semaines en entreprise

35h

Partenariat lycée St-Cricq-Greta

Objectifs de la formation :

Découverte des métiers liés au secteur de l’agroalimentaire.

Acquisition de compétences professionnelles de base.

Confirmation de l’orientation.

Au programme de la préqualification :

Découverte de la filière

Environnement technico-économique

Application de la méthode HACCP et bonnes pratiques d’hygiène

Qualité et sécurité

Technologie des procédés alimentaires

Initiation à la conduite de ligne automatisée

Initiation à la conduite de machines mécanisées

Savoir de base, mise à niveau

CFPPA des Pyrénées-Atlantiques 64121 Montardon Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T14:00:00+02:00 – 2023-09-15T16:00:00+02:00

