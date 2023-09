INFORMATION COLLECTIVE CFPPA des Pyrénées-Atlantiques Montardon, 11 septembre 2023, Montardon.

Vous souhaitez vous reconvertir dans le maraîchage et les plantes d’ornement?

La formation « BPA travaux productions horticoles, spécialité maraîchage – horticulture ornementale » est faite pour vous!

Dates : 3 octobre 2023 – 30 juin 2024

1218 heures dont 259h en stage

35h par semaine

parcours personnalisés

TP, chantiers, stages

Au programme :

préparer son travail dans le cadre des consignes reçues,

utiliser et entretenir les matériels et équipements

mettre en œuvre les techniques de multiplication des plantes

installer et suivre les cultures

effectuer les interventions sur les semis et cultures (effeuillage, éclaircissage…)

réaliser les travaux de récolte et de préparation des commandes,

effectuer les opérations de pose et d’entretien des abris, pose de filets

réaliser les travaux de conditionnement, participer à la vente des produits.

