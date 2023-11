Cet évènement est passé Partager autour de l’élevage et de la transmission des traditions CFAA CFPPA du LOT Lacapelle-Marival Catégories d’Évènement: Lacapelle-Marival

Lot Partager autour de l’élevage et de la transmission des traditions CFAA CFPPA du LOT Lacapelle-Marival, 16 novembre 2023, Lacapelle-Marival. Partager autour de l’élevage et de la transmission des traditions Jeudi 16 novembre, 14h00 CFAA CFPPA du LOT Les élus du Comité territorial du Grand Figeac en partenariat avec les formateurs du CFA de Lacapelle Marival ont décidé de mener une action intitulée « Partager autour de l’élévage et de la transmission des traditions » le jeudi 16 novembre à 14h00. Aurélien Constant, Président du comité, présentera la MSA MPN aux 13 jeunes adultes apprenants en phase d’installation. Maxime Hug, sollicité par les élus MSA, éleveur de brebis caussenardes et arboriculteur à la Ferme de Bardouly, transmettra son expérience en présentant son exploitation et son métier. Guillaume Debrito, conseiller en protection sociale à la MSA MPN, interviendra sur le thème de l’installation et sur le rôle de la MSA. L’après-midi se clôturera par une dégustation des produits de la Ferme de Bardouly. CFAA CFPPA du LOT LACAPELLE-MARIVAL Lacapelle-Marival 46120 Lot Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

