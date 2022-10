Salon des métiers de l’aide à domicile CFA Est Loiret Nogent-sur-Vernisson Catégories d’évènement: Loiret

Nogent-sur-Vernisson

Salon des métiers de l’aide à domicile CFA Est Loiret, 17 novembre 2022, Nogent-sur-Vernisson. Salon des métiers de l’aide à domicile Jeudi 17 novembre, 09h30 CFA Est Loiret

Entrée libre

Ateliers de découverte – emplois – formations CFA Est Loiret Nogent-sur-Vernisson Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire Vous aimez aider les autres et voulez du sens à votre métier ? Rendez-vous au salon des métiers de l’aide à domicile le 17 novembre. Au programme : ateliers ludiques de découverte des métiers ; rencontre avec des professionnels, des employeurs et des organismes de formation du secteur. Accès libre de 9 heures 30 à 16 heures 30 au CFA Est Loiret, 14 rue des Varennes à Nogent-sur-Vernisson. Venez décrocher un job, vous former ou simplement vous renseigner !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-17T09:30:00+01:00

2022-11-17T16:30:00+01:00 Département du Loiret

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Nogent-sur-Vernisson Autres Lieu CFA Est Loiret Adresse Nogent-sur-Vernisson Ville Nogent-sur-Vernisson lieuville CFA Est Loiret Nogent-sur-Vernisson Departement Loiret

CFA Est Loiret Nogent-sur-Vernisson Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nogent-sur-vernisson/

Salon des métiers de l’aide à domicile CFA Est Loiret 2022-11-17 was last modified: by Salon des métiers de l’aide à domicile CFA Est Loiret CFA Est Loiret 17 novembre 2022 CFA Est Loiret Nogent-sur-Vernisson Nogent-sur-Vernisson

Nogent-sur-Vernisson Loiret