Atelier découverte des métiers de la réparation CFA DUCRETET Clichy Catégories d’Évènement: Clichy

Hauts-de-Seine Atelier découverte des métiers de la réparation CFA DUCRETET Clichy, 20 octobre 2023, Clichy. Atelier découverte des métiers de la réparation Vendredi 20 octobre, 08h00 CFA DUCRETET Les nouvelles technologies et la réparation vous passionnent ? Venez décrocher votre contrat d’apprentissage auprès de nos entreprises partenaires ! Au programme, Découverte des métiers de la réparation et des formations qui permettent d’y travailler.

Visite des locaux et des plateaux techniques

Manipulation et excercies à la réparation

Rencontre avec des employeurs qui recrutent

Entretiens d’embauche pour ceux qui le souhaitent Le CFA DUCRETET est le leader de la formation aux métiers de la réparation, nous rencontrer c’est vous assurer d’être au plus près des professionnels du secteur. Nos équipes sont passionnées et veulent vous transmettre cette passion dans un cadre sécurisant !

A très vite. CFA DUCRETET 84 rue Villeneuve 92110 Clichy Clichy 92110 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/rVcKNXUTjn3JjXuW8 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T08:00:00+02:00 – 2023-10-20T16:00:00+02:00

