Summer School Art'isanale CFA des métiers Boulazac Boulazac Isle Manoire, 17 juillet 2023

Summer School Art’isanale 17 – 21 juillet CFA des métiers Boulazac il y aura un reste à charge pour les familles d’environ 50€.

Le séjour consiste à permettre la découverte de métiers peut être jusque-là inconnus, de prendre du plaisir en apprenant à cuisiner, à faire soi-même, en mixant les activités : pâtisserie, confiture maison, biscuits, plat traditionnel ; chacun trouvera son bonheur et repartira avec des créations maison (comme des pots de confiture).

La semaine se déroulera ainsi :

– le matin, réveil des enfants à 8h et prise du petit déjeuner,

– de 9h à 9h30, activité ludique et participative d’un groupe d’enfants pour préparer le repas du midi, sous forme de pique-nique

– de 9h30 à 12h30 : atelier de cuisine animé par un artisan de Dordogne

– 12h30 à 14h : temps de restauration

– 14h à 17h30 : sorties et visites culturelles

– fin de journée : retour au CFA des métiers à Boulazac, temps libre ou activitée sportive.

– 19h : temps de restauration

– 20h30 : temps libre et veillée

Tout cela sur une semaine, du lundi 17 au vendredi 21 juillet 2023 !

CFA des métiers Boulazac boulazac 24750 Boulazac Isle Manoire Dordogne Nouvelle-Aquitaine

