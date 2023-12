Marché de producteurs CFA de la Chambre des Métiers Orleans, 2 décembre 2023, Orleans.

Marché de producteurs 2 et 3 décembre CFA de la Chambre des Métiers

La Chambre d’agriculture du Loiret propose chaque année le 1er de décembre un marché de producteurs locaux sur le site de la Cité de l’Agriculture, avenue des Droits de l’Homme à Orléans.

Cette année la Chambre d’agriculture s’associe à la Chambre des Métiers et de l’Artisanat.

De nombreuses productions locales seront proposées : huiles locales et tartinades, miel et produits de la ruche, savon au lait d’ânesse, viande de cerf, d’autruche, foie gras, terrines de toutes sortes et bien d’autres encore. Idéal pour les cadeaux de Noël !

Des démonstrations culinaires, exécutées par les professeurs et apprentis du CFA, seront proposées le samedi.

Accès Bus : Ligne 2, station Lavedan.

CFA de la Chambre des Métiers 5 Rue Charles Péguy, Orleans Orleans [{« type »: « email », « value »: « accueil@loiret.chambagri.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T09:00:00+01:00 – 2023-12-02T16:00:00+01:00

2023-12-03T09:00:00+01:00 – 2023-12-03T16:00:00+01:00

Marché de Producteurs