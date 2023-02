Bien Dormir : C’est possible !!! Conférence sur les problématiques du sommeil CFA Batiment Blois Catégories d’Évènement: Blois

Loir-et-Cher

Bien Dormir : C’est possible !!! Conférence sur les problématiques du sommeil CFA Batiment, 18 mars 2023, Blois. Bien Dormir : C’est possible !!! Conférence sur les problématiques du sommeil Samedi 18 mars, 09h30 CFA Batiment Madame Humeau-Commin, spécialiste du sommeil, nous présentera les différentes problématiuqes du sommeil et comment les vaincrent ; cette conférence sera suivi d’ateliers . CFA Batiment rue Darada Est Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 54% des français jugent leur sommeil insuffisant.

Le sommeil représente plus d’un tiers de notre vie. Il est déterminant pour la croissance, la maturation cérébrale, le développement et la préservation de nos capacités cognitives. Avoir un sommeil de qualité permet de consolider la mémoire, et les défenses immunitaires. On sait aujourd’hui que la réduction du temps de sommeil ou l’altération de sa qualité double le risque de développer un trouble cardiaque et favorise la prise de poids et l’obésité De plus, la somnolence au volant est la 1ère cause d’accidents mortels sur les autoroutes.

C‘est pourquoi les délégués de l’échelon Beauce Val de Cisse sont à l’initiative de cette action pour informer, sensibiliser, prévenir le grand public sur cette problématique.

2023-03-18T09:30:00+01:00

2023-03-18T12:00:00+01:00

