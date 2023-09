Visite guidée architecturale du nouveau CFA CFA, 25 rue Philippe Lebon Le Havre, 14 octobre 2023, Le Havre.

Visite guidée architecturale du nouveau CFA Samedi 14 octobre, 10h00 CFA, 25 rue Philippe Lebon Gratuit sur inscription

Dédié aux métiers de l’artisanat et de la gastronomie sur le site historique de l’Université du Havre, le nouveau Centre de Formation et d’Apprentissage fait sa rentrée. Cet équipement vient remplacer des bâtiments devenus vétustes et inadaptés qui connaîtront prochainement un second usage.

Parfaitement intégré au Campus, le CFA de près de 4500m² accueille 500 élèves. Il est doté d’un pôle innovation, de salles de classe et de boutiques d’application ainsi qu’un amphithéâtre et un espace de coworking.

Avec Jérémy Payet, CMA Normandie, maîtrise d’ouvrage ; Sébastien Delmet, Le Havre Seine Métropole ; Vincent Dubillot, architecte, Agence ACAU ; François Kervella, architecte, GROUPE 3.

Gratuit sur inscription

RDV CFA, 25 rue Philippe Lebon

Réseau LiA : Tram et bus 22, arrêt Université

____________________

Dans le cadre de :

Zigzag – festival d’architecture et des arts de l’espace

Du 30 sept. au 15 oct. 2023, le long de la Vallée de la Seine, des Yvelines au Havre

#zigzagfestivalarchitecture

Tout le programme et les inscriptions sur : festivalzigzag.fr

Zigzag est porté par le Forum – Maison de l’architecture de Normandie, structure culturelle de démocratisation de la culture architecturale, urbaine et paysagère #touspourlarchi

48, rue Victor Hugo – 76 000 Rouen

02 35 03 40 31

CFA, 25 rue Philippe Lebon 25 rue Philippe Lebon, Le Havre Le Havre 76600 Danton Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://festivalzigzag.fr/evenements/le-nouveau-cfa/ »}] [{« link »: « https://festivalzigzag.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T11:30:00+02:00

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T11:30:00+02:00

© Golem