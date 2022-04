CFA 2022 x Collectif Le Bol : Mad Foxes + Arno-Léa Le Molotov, 14 avril 2022, Marseille.

CFA 2022 x Collectif Le Bol : Mad Foxes + Arno-Léa

Le Molotov, le jeudi 14 avril à 19:00

Dans le cadre du Congrès Français d’Acoustique (CFA 2022) ayant lieu du 11 au 15 avril 2022, le Collectif Le Bol prend en charge la soirée dédiée aux étudiants, doctorants et jeunes chercheurs en acoustique, et invite les groupes Mad Foxes et Arno-Léa. La soirée est organisée en partenariat avec le Société Française d’Acoustique, le Laboratoire de Mécanique et d’Acoustique, l’Université d’Aix-Marseille, L’école doctorale 353 ainsi que le Young Acoustician Network. ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ARTISTES : [Mad Foxes – Post-Punk/Grunge – Nantes] Mad Foxes tient à la fois du flegme de la scène post-punk anglaise et de la spontanéité du grunge de Seattle. Un propos intense & incandescent, un amour indélébile notamment porté à Slaves, All Them Witches et Shame. Ashamed », le deuxième album du groupe, évoque des sujets qui lui sont nécessaires & intimes. Il est question de la toxicité masculine et du patriarcat sur les titres Ashamed et Gender Eraser. On cherche sa place de manière frontale sur Propeller, avec introspection sur la ballade Home. L’amour est cynique sur Crystal Glass, insurmontable sur Fear of Love. The Cheapest Friend nous démontre que l’ami sur qui compter quand on est au plus bas porte souvent le doux nom d’anxiété. Enfin, comme une candide réponse à la noirceur, Mad Foxes se prend simplement observer la beauté du monde autour. Sights & Patience deviennent ainsi talisman d’un album aux multiples teintes. Suite à « Desert Island Wish », premier album en 2018, le groupe sort « Ashamed » sur le label indépendant El Muchacho Records. L’enregistrement et le mixage sont une nouvelle fois laissés aux mains de Christophe Hogommat (Dust Lovers, Wizard Must Die, etc…). Après avoir accompagné des groupes comme MNNQNS, Toybloid, Clavicule ou We Hate You Please Die – joué sur de nombreuses scènes de festivals & clubs en France, en Allemagne et en Belgique; le groupe revient en 2021 avec coeur et sueur. Brace yourselves, Foxes are coming. Spotify : [https://open.spotify.com/artist/0DNV4wMtnm1dZG7VLwdjCC](https://open.spotify.com/artist/0DNV4wMtnm1dZG7VLwdjCC)… Youtube : [https://www.youtube.com/channel/UCYVB-jQ-D7pmXjMW3pFxspA](https://www.youtube.com/channel/UCYVB-jQ-D7pmXjMW3pFxspA) Instagram : [https://www.instagram.com/madfoxesband/](https://www.instagram.com/madfoxesband/) [Arno-Léa – Garage/Surf/Punk – Montpellier] « Léa c’est lui, Arno il est parti » On vous rassure, malgré ses airs de famille recomposée, le groupe n’a pas splitté. Projet solo devenu pluriel, Arno-Léa c’est d’abord des influences punks venant décorer des gimmicks rocks d’un psychédélisme enivrant ou des mélodies dansantes qui vous restent dans la tête. Cet anti-groupe jongle entre les genres dans un équilibre robuste bien qu’étrange, célébrant avec ironie la spectacularisation à outrance et les passions désenchantées. Quand une guitare nous invite à planer, la deuxième nous ramène sur terre de son tranchant, tandis que la basse ronfle avec flegme sur des rythmiques effrénées. Soundcloud : [https://soundcloud.com/arno-lea](https://soundcloud.com/arno-lea) Spotify : [https://open.spotify.com/artist/3UcceiaAKnR8W6NyfOGKOz](https://open.spotify.com/artist/3UcceiaAKnR8W6NyfOGKOz)… Instagram : [https://www.instagram.com/arno.lea/](https://www.instagram.com/arno.lea/) [Collectif Le Bol – DJ sets] Vous connaissez le contenant, faites-nous confiance pour le contenu. Les membres du Bol seront présents pour vous servir leurs soupes en ouverture et fermeture de la soirée. Saveurs et éclectisme au rendez-vous. Réseaux : [https://linktr.ee/collectif_le_bol](https://linktr.ee/collectif_le_bol) Voir moins

Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



