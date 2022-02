Cézanne : Portraits d’une vie Brest, 24 février 2022, Brest.

Dans le cadre du cycle « Film sur l’art », partez à la rencontre du génie de Paul Cézanne.

« Exposition sur Grand Écran » est ravi de ramener l’un de ses films les plus réussis de l’histoire, offrant une exploration unique et fascinante de la vie et de l’époque de Paul Cézanne. On ne peut apprécier l’art du XXe siècle sans comprendre la signification et le génie de Paul Cézanne

Tourné sur place à la National Portrait Gallery de Londres, à la National Gallery of Art Washington et au Musée d’Orsay Paris, ce film présente des entretiens avec des conservateurs et des experts, ainsi que la correspondance de l’artiste lui-même, nous emmenant au-delà des portraits de Cézanne vers les lieux où il a vécu et travaillé, et met en lumière un artiste qui est peut-être le moins connu de tous les impressionnistes – jusqu’à présent.

Documentaire réalisé par Phil Grabsky.

Durée : 1h25.

Le cycle « Films sur l’art » est proposé par les Amis du musée des Beaux-Arts de Brest en partenariat avec le cinéma Les Studios.

