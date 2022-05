Cézanne au Tholonet, 25 juin 2022, .

Cézanne au Tholonet

2022-06-25 18:30:00 18:30:00 – 2022-06-25 20:00:00 20:00:00

Cézanne dès son adolescence a arpenté la Petite route du Tholonet, devenue La Route Cezanne reliant Aix au Tholonet. Il ne cessera d’y revenir. Dessins, aquarelles et de célèbres toiles représentant la montagne Sainte Victoire en témoignent. Jusqu’à son dernier jour ce cadre l’inspira. Cette riche histoire humaine et artistique sera dévoilée par Jacky Chabert.



Avec l’association Route Cezanne du Tholonet, le concours de La Manufacture, de la Ville d’Aix-en-Provence et le soutien de la Mairie du Tholonet.

Conférence dans le cadre des “Journées Culturelles de La Route Cézanne du Tholonet” animée par Jacky Chabert

+33 6 85 73 05 73 https://www.lamanufacture-aix.fr/Cezanne-au-Tholonet

