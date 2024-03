Cezais et la flamme Olympique centre de vacances Sarah Arles Rives-du-Fougerais, lundi 8 juillet 2024.

Cezais et la flamme Olympique dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 8 – 21 juillet centre de vacances Sarah Arles tarif établi en fonction du quotient des familles entre 70€ et 350€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-08T08:30:00+02:00 – 2024-07-08T23:30:00+02:00

Fin : 2024-07-21T08:30:00+02:00 – 2024-07-21T23:59:00+02:00

Patrimoine de la ville de Bonneuil, le centre de vacances Sarah Arlès est implanté à 70 Km des côtes vendéennes. Il tient une place importante dans le cœur des Bonneuillois, petits et grands. A travers ces séjours les jeunes Bonneuillois pourront à nouveau profiter des bienfaits de la campagne, dans le domaine où la qualité de l’accueil et les activités sont privilégiées.

La notion de vacances apprenantes et en lien avec le projet éducatif en séjour se précisera autour des éléments suivants :

L’activité : Basée sur des valeurs authentiques comme le jeu, la nature à travers la découverte de la faune et de la flore, l’exploitation du milieu rural et du patrimoine, en fonction des besoins, les possibilités physiques, intellectuelles de l’enfant, en opposition aux activités de consommation. L’activité sera gérée dans sa globalité autour de projet d’animation avec les JO

La convivialité et la qualité de la vie : A travers les animations festives en grand ou petit comité, favoriser la notion d’accueil, d’échanges, de fête. La qualité de vie s’appuie sur le respect des règles de vie en collectivité et l’existence d’un « bien vivre » au quotidien à travers l’alimentation, l’hygiène, la santé, le bien être corporel de l’enfant.

Le rythme de vie de l’enfant : Respect de son cycle naturel, de son individualité.

Les relations : Établir des relations claires et saines enfant/adulte, basées sur des notions de respect. Un climat d’ouverture doit être privilégié, afin d’encourager les bonnes relations entre les enfants et avec les adultes. La communication, l’écoute, le dialogue sont à développer pour susciter la curiosité, l’apprentissage. L’animateur devra valoriser les attitudes positives des enfants, afin d’aider l’enfant à grandir en le responsabilisant et en apprenant l’autonomie. Mise en avant des valeurs de tolérence et de Laïcité.

centre de vacances Sarah Arles 4 Château de la Place – 85410Cezais Rives-du-Fougerais 85410 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 01 45 13 88 00 »}]

Sport – jeux Olympiques – nature

Animation dans le parc devant le château du centre