LIRE C’EST BON POUR LES BÉBÉS Rue de la Cambalade, 24 mai 2023, Ceyras.

Un temps de lectures, de comptines, de jeux de doigts auprès des tout-petits.

Des temps de lecture individuelle ou en groupe, ouverts aux assistantes maternelles et aux enfants de 0 à 4 ans, accompagnés d’un adulte..

2023-05-24 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-24 11:00:00. .

Rue de la Cambalade

Ceyras 34800 Hérault Occitanie



A time of reading, rhymes, finger plays with toddlers.

Individual or group reading times, open to nursery assistants and children aged 0 to 4, accompanied by an adult.

Un momento de lectura, rimas y juegos de dedos con los más pequeños.

Horarios de lectura individuales o en grupo, abiertos a auxiliares de guardería y niños de 0 a 4 años, acompañados de un adulto.

Zeit für Lesungen, Reime und Fingerspiele mit Kleinkindern.

Vorlesezeiten für Einzelpersonen oder Gruppen, offen für Tagesmütter und Kinder von 0 bis 4 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen.

Mise à jour le 2023-05-10 par OT DU CLERMONTAIS