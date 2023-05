JEUX DE SOCIÉTÉ Rue de la Cambalade Place du Peyrou, 23 mai 2023, Ceyras.

Après l’école, l’association Homo Ludens vous accueille pour un moment de jeu à partager entre amis ou en famille.

Sur inscription – Gratuit..

2023-05-23 à 17:00:00 ; fin : 2023-05-23 18:30:00. .

Rue de la Cambalade

Place du Peyrou

Ceyras 34800 Hérault Occitanie



After school, the association Homo Ludens welcomes you for a moment of game to share with friends or family.

On registration – Free.

Después de la escuela, la asociación Homo Ludens le da la bienvenida para un momento de juego para compartir con amigos o familiares.

Previa inscripción – Gratis.

Nach der Schule empfängt Sie der Verein Homo Ludens für einen Moment des Spielens, den Sie mit Freunden oder der Familie teilen können.

Nach Anmeldung – Kostenlos.

Mise à jour le 2023-05-11 par OT DU CLERMONTAIS