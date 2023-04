PUCES DES ENFANTS ET DE LA COUTURIERE Rue de la Cambalade Ceyras Catégories d’évènement: Ceyras

PUCES DES ENFANTS ET DE LA COUTURIERE Rue de la Cambalade, 14 mai 2023, Ceyras. Puces des enfants organisées par l’Association des Parents d’élèves & Puces de la couturière organisées par l’Association Allez savoir..

Children’s flea market organized by the Parents Association & Seamstress flea market organized by the Association Allez savoir. Rastro infantil organizado por la Asociación de Padres & Rastro de modistas organizado por la Asociación Allez savoir. Kinderflohmärkte, organisiert von der Elternvereinigung & Schneiderinnenflohmärkte, organisiert von der Vereinigung Allez savoir. Mise à jour le 2023-04-18 par OT DU CLERMONTAIS

